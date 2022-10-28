Джамала очаровала фанатов новым драматическим мини-альбомом "Поклик"

Певица Джамала пригласила свой новый мини-альбом под названием "Поклик", который собрал в себе четыре песни.

Новая работа исполнительницы была записана в разных уголках Европы, где Джамала была вынуждена находиться из-за полномасштабной войны в Украине.

В "Поклику" певица объединила электронное звучание, крымскотатарский инструмент дойра и народное пение, а также украинскую поэзию. В основу одной из композиций "Сину" легло стихотворение выдающегося украинского писателя Василия Симоненко.

"За этот год многие из нас услышали свой зов. Сражаться. Спасать. Любить. Мини-альбом записывался в разных частях планеты, но мысленно я всегда была дома. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые всю жизнь без устали борются за собственную свободу и величественную культуру", — рассказала о новой работе Джамала.

Джамала / Фото: Пресс-служба Джамалы

Поклонники певицы были ошеломлены тем, насколько эмоциональным и драматичным получился мини-альбом.

Отличный альбом, Джа!

Спасибо за новое дыхание!

Магический саунд.

Слушаю в три часа ночи... это просто вау!

Как сообщила исполнительница, ее поклонники могут услышать "Поклик" вживую, ведь Джамала запланировала благотворительный концерт в Национальном музее искусств имени Ханенко, который 10 октября пострадал от обстрелов со стороны России. Собранные на выступлении деньги артистка хочет передать на помощь украинцам.

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