СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів Рівного

Служба безпеки України СБУ затримала чоловіка, який працював на Росію та наводив ворожі ракети по Рівному.

Зрадника затримали під час чергової спроби передавання розвідданих ворогу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний Telegram-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб рф у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім того, зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав РФ здійснити ракетний удар по місту", - йдеться у повідомленні.

Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Співпраця зі спецслужбами Росії

У Вінниці та області затримали чотирьох місцевих жителів, які зняли та опублікували наслідки ракетних ударів по регіону. Після цього окупанти повторно обстріляли ці місця.

Служба безпеки України також затримала українця, який працював корегувальником вогню, зокрема наводив удари дронів-камікадзе на півдні Одещини.

У Києві затримано коригувальника, який здавав ворогу позиції ЗСУ. Під час затримання у 42-річного киянина вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

Перед судом також постане подружжя з Миколаєва – їх підозрюють у державній зраді та поширенні інформації про місця розташування Збройних сил України.

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