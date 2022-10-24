СБУ задержала корректировщика ракетных обстрелов Ровно

Служба безопасности Украины СБУ задержала мужчину, который работал на Россию и наводил вражеские ракеты по Ровно.

Предателя задержали во время очередной попытки передачи разведданных врагу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан местный житель, который после начала полномасштабного вторжения создал собственный Telegram-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила пособника спецслужб России в ходе отработки пограничных регионов на северо-западе Украины. Он передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Кроме того, злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал РФ совершить ракетный удар по городу", — говорится в сообщении.

В настоящее время он взят под стражу, ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Сотрудничество со спецслужбами России

В Виннице и области задержаны четыре местных жителя, которые сняли и опубликовали последствия ракетных ударов по региону. После этого оккупанты повторно обстреляли эти места.

Служба безопасности Украины также задержала украинца, работавшего корректировщиком огня, в частности наводила удары дронов-камикадзе на юге Одесщины.

В Киеве задержан корректировщик, который сдавал врагу позиции ВСУ. При задержании у 42-летнего киевлянина изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

Перед судом также предстанут супруги из Николаева – их подозревают в государственной измене и распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины.

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