Український воїн "приземлив" російський вертоліт за допомогою кулемета

Морпіх вчасно помітив російський вертоліт та збив його.

Український морський піхотинець знищив російській ударний вертоліт Ка-52 за допомогою кулемета. Сталось це на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт К-52 "Алігатор". Морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та кулеметним вогнем перетворив лІтальний апарат в лЕтальний", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупаційної армії в Україні

22 жовтня, близько 12:00 години, Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Херсонській області

7 жовтня, ЗСУ збили черговий російський вертоліт. Ворожий "Алігатор" поцілено на Південному напрямку фронту.

Також 30 вересня в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський вертоліт Ка-52.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України було ліквідовано понад 67 тис. окупантів, збито 270 літаків та 243 вертольоти.

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