На Херсонщині українські зенітники “приземлили” російський “Алігатор”

Один із найсучасніших російських бойових вертольотів Ка-52 “Алігатор” було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

У п’ятницю, 30 вересня, близько 21.30, в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомили у повітряному командуванні “Південь”.

Цей російський бойовий вертоліт вважається одним із найсучасніших у російській авіації. Його використовують як командирську машина армійської авіації, для здійснення розвідки місцевості, цілевказівки і координації дій групи бойових вертольотів.

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Ця машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, це вже не перший "Алігатор", який вдалося вразити українським зенітникам. На початку вересня на Херсонщині було збито ще одну таку бойову машину.

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