Псевдореферендум не зупинив контрнаступ ЗСУ на Херсонщині – Гуменюк

Проведення фейкових "референдумів" у тимчасово окупованих Херсонській та Запорізькій областях не зупинило просування українських військ на півдні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За словами речниці, останніми днями ЗСУ суттєво просуваються, зокрема на херсонському напрямку. Водночас окупаційна влада у захопленому регіоні повністю розгублена через це.

"Вони (окупанти – ред.) не зовсім розуміють, що дає їм цей референдум. Вони просто виконали вказівку зверху, але бачать, що це не зупиняє Сили оборони, не зупиняє підрозділи ЗСУ, що суттєво просуваються, на херсонському напрямку", – сказала Гуменюк.

Як вважає речниця, російські війська на цій ділянці фронту не можуть підтягнути резерви та посилити своє угруповання, оскільки українські військові тримають під вогневим контролем усі логістичні шляхи.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.

Нагадаємо, колишній французький генерал Домінік Трінкан припустив, що в жовтні українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.

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