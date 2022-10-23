Під час падіння військового літака в Іркутську поблизу на майданчику бавилися діти (відео)

У Росії знову військовий літак впав на житловий будинок.
У Мережі з'явилося ще одне відео падіння військового літака Су-30 на житловий будинок в Іркутську.
На відео видно, як під час падіння літака, на майданчику, поблизу сусіднього будинку, граються діти.
Діти в момент падіння літака не зрозуміли, що відбувається, і навіть не спробували відбігти від епіцентру подій.
Нагадаємо, у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок.
Літак упав на житловий двоповерховий будинок. Російські екстрені служби стверджують, що винищувач Су-30 розбився нібито під час випробувального польоту.
В МЧС РФ заявили, що пілоти загинули. На місці інциденту виникла пожежа.
Читайте також:
- "Сашо, тікай швидше": з'явилися кадри з відеореєстратора моменту падіння російського Су-34 на багатоповерхівку в Єйську
- Авіакатастрофа в Єйську: експерт назвав версії причини падіння літака
- Вбиті люди та розтрощена багатоповерхівка: стали відомі масштаби падіння російського Су-34 на житловий будинок в Єйську (фото)