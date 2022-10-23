Під час падіння військового літака в Іркутську поблизу на майданчику бавилися діти (відео)

У Росії знову військовий літак впав на житловий будинок.

У Мережі з'явилося ще одне відео падіння військового літака Су-30 на житловий будинок в Іркутську.

На відео видно, як під час падіння літака, на майданчику, поблизу сусіднього будинку, граються діти.

Діти в момент падіння літака не зрозуміли, що відбувається, і навіть не спробували відбігти від епіцентру подій.

Нагадаємо, у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок.

Літак упав на житловий двоповерховий будинок. Російські екстрені служби стверджують, що винищувач Су-30 розбився нібито під час випробувального польоту.

В МЧС РФ заявили, що пілоти загинули. На місці інциденту виникла пожежа.

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