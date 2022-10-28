Кеті Перрі вперше прокоментувала, чому у неї перестало відкриватися око на концерті

Американська співачка Кеті Перрі вперше прокоментувала інцидент, який з нею стався під час нещодавнього концерту у Лас-Вегасі.

Як відомо, просто посеред виступу праве око зірки припинило відкриватися. Як зізналася Кеті на сторінці в Instagram, це було ніщо інше, як звичайнісінький трюк:

"Запрошую всіх моїх шанувальників на шоу у Вегасі наступного року, аби прийти та подивитись трюк зі зламаними ляльковими очима. Моє шоу — це веселі спогади аж від 2008 року, часу, коли ми ще не були заморожені параноєю власних ехо-камер! Це шоу — безперервна вечірка про пошуки безумовного кохання і, як не дивно, зовсім без політичного підтексту. Чорт забирай, я виливаю пиво зі своїх грудей, що теж є трюком для шоу. Сподіваюсь співати разом з вами у 2023 році! І ми вип'ємо за мій рахунок", - написала Перрі.

Нагадаємо, що трохи менше тижня тому Кеті Перрі під час концерту у Лас-Вегасі налякала фанів – у артистки раптом припинило відкриватися око. Аби відкрити його, співачка декілька разів доторкнулася до скроні. Коли врешті-решт решті повіка Кеті відкрилася, вона, наче нічого й не було, продовжила концерт.

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