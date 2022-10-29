64-летняя Мадонна полностью обнажила грудь и испугала поклонников

Американская поп-звезда Мадонна всегда славилась эпатажными проделками. И, похоже, останавливаться не собирается.

Так вот, на днях 64-летняя певица в сторис своей страницы в Instagram запостила довольно провокационные фотографии. На снимках Мадонна изображена в корсете телесного цвета, трусах и колготках в сеточку. Однако, исполнительница также позирует с полностью обнаженным бюстом.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Непонятно, что именно американская звезда хотела сказать этими фотографиями, тем не менее поклонники не заставили долго ждать своей реакции: "Если это у нее такой костюм на Хэллоуин, то она с задачей справилась — мне страшно", "я все понимаю, но есть какой-то разумный предел в 64 года", "как, интересно, на это смотрят ее несовершеннолетние дети", "похоже, дружба с Бритни до добра не доводит".

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Напомним, что недавно Мадонна в кожаном наряде похвасталась формами на фото со странного ракурса. Две фотографии, которые Мадонна запостила в сторис, были сделаны между ног певицы, а на тертой она соблазнительно выгнулась вперед.

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