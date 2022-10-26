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Думали сломался алкотестер: в Польше за рулем задержали украинца-"рекордсмена"

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Думали сломался алкотестер: в Польше за рулем задержали украинца-"рекордсмена"

Фото: pixabay.com

В Польше украинец сел за руль из 6 промилле алкоголя в крови.

Очевидцы в Польше задержали украинца за рулем, у которого было 6 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщает InRoland.

Инцидент произошел в польском городе Новый Томышль Великопольского воеводства. Очевидец происшествия заметил заехавшего на стоянку водителя VW Golf. Мужчину обеспокоило то, как ехал водитель и как себя вел.

Он подошел к водителю, чтобы выяснить, что произошло, а когда тот открыл окно, почувствовал из салона резкий запах алкоголя. Свидетель отнял у пьяного, как чип, водителя ключи и вызвал полицию.

Правоохранители проверили украинца на алкотестер и шокировались результатами – он показал 6 промилле алкоголя в крови, что является критической дозой.

За вождение в нетрезвом состоянии гражданин Украины будет отвечать перед судом. Ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет, большой штраф и лишение права управлять авто.

Напомним, что ранее в Польше задержали украинца, у которого было 5 промилле алкоголя в крови. Тогда польские правоохранители несколько раз проверяли водителя на алкотестере, потому что думали, что прибор вышел из строя.

Ранее два гражданина Украины в Польше устроили несанкционированную "дискотеку" посреди дороги.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
359
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