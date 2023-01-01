Раскол элит в РФ: когда он состоится и что для этого нужно

По мнению российского оппозиционера Гудкова, раскол элит в РФ — один из главных факторов политических изменений внутри России.

Хотя разные группировки, так называемые "башни Кремля" пытаются друг против друга воевать, масштабного раскола российских элит как такового пока не произошло.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, передает FREEДОМ.

Он объяснил, что раскол элит — "это когда одна часть элит смещает царя и ставит другого царя". По мнению Гудкова, такой раскол не произошел по ряду причин. В частности, недостаточно эффективные санкции, особенно персональные.

"Вторая причина — это ужасные репрессии, которые Путин решил не только против гражданского общества, но и против собственных элит, которые даже имели наглость взглянуть в какую-то другую сторону. Вспомните загадочный ряд убийств топ-менеджеров. Я думаю, что это просто было сигналом, что может произойти с элитами", — сказал политик.

Третий фактор, по словам Гудкова, это отсутствие военного поражения. По его мнению, многие в Кремле пока ожидают, чем закончится война, проигрывает ли Путин. А если проиграет, упадет ли у него рейтинг.

Оппозиционер отмечает важность создания международного трибунала по военным преступлениям РФ в Украине и признания Путина военным преступником.

"Тогда у Путина есть перспектива быть объявленным военным преступником, который делегитимизирует его в глазах собственных элит. Поэтому если эти все факторы совпадут, если действительно ту часть элит, которая поддерживает войну, поддерживает Путина, введут под санкции. А тех предпринимателей, чиновников, которые дистанцируются от Кремля, которые выступят против войны, если будет стратегия поощрения таких заявлений, то я думаю, что в конечном счете мы этот раскол элит получим”, — считает Гудков.

Он отмечает, что раскол элит в РФ — один из главных факторов политических изменений внутри России. А военное поражение – это только первый шаг к нему.

"Важно, чтобы этот режим был смещен и заменен другим политическим режимом, который больше не будет представлять никакой угрозы ни Украине, ни всему миру", — подытожил Гудков.

Ранее украинский дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему мнение о мощи российских элит – преувеличение. По его мнению, российские элиты неспособны сопротивляться Путину из-за сложившейся за многие годы специфической политической системы в России.

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов выразил мнение, что кремлевские элиты понимают, что поражение в войне неизбежно. Поэтому они панически ищут варианты, чтобы не допустить бунт в России. Один из вариантов – так называемая "операция преемник".

Также сообщалось, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перессорился чуть ли не со всеми элитами РФ.