Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 20 декабря

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 20 декабря

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день в лунном календаре "отвечает" за праздники, сюрпризы, радостные события и просто хорошее отношение. Не стоит воспринимать себя и окружающих слишком серьезно, можно расслабиться и отдохнуть, но и контроль над своим поведением терять не рекомендуется, особенно тем, кто решит употреблять алкоголь. 

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности.

Число дня: 6. 

Цвет дня: желтый. 

Камни дня: обсидиан, вороний и соколиный глаз, циркон, прозрачный аметист. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: велика вероятность травм и инфекционных заболеваний, которые будут длиться долго и могут принести серьезные осложнения, поэтому необходимо соблюдать осторожность, занимаясь спортом, и отказаться от посещения мест большого скопления людей, в том числе и корпоративов. 

Афоризм дня: "Делай то, что возможно, вдруг сможешь сделать и невозможное" (Франциск Ассизский).  

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: знакомство этого дня приведет к длительным и добрым отношениям, которые с большой долей вероятности приведет к заключению счастливого брака. 

Мистика дня: день благоприятен для создания талисманов и оберегов, а также для чистки ювелирных украшений. 

Табу дня: нельзя грустить и унывать – звездам это может не понравиться. 

Читайте также: 

Следующая публикация