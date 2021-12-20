Астрологічний прогноз на 20 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день у місячному календарі "відповідає" за свята, сюрпризи, радісні події та просто гарне ставлення. Не варто сприймати себе та оточення надто серйозно, можна розслабитися та відпочити, але й контроль над своєю поведінкою втрачати не рекомендується, особливо тим, хто вирішить вживати алкоголь.

Символ дня: дзвін.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий активної діяльності.

Число дня: 6.

Колір: жовтий.

Камені дня: обсидіан, вороняче і соколине око, циркон, прозорий аметист.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика ймовірність травм та інфекційних захворювань, які будуть тривати довго і можуть принести серйозні ускладнення, тому необхідно бути обережними, займаючись спортом, і відмовитися від відвідування місць великого скупчення людей, зокрема і корпоративів.

Афоризм дня: "Роби те, що можливо, раптом зможеш зробити і неможливе" (Франциськ Ассизький).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: знайомство цього дня призведе до тривалих і добрих стосунків, які з великою ймовірністю призведуть до укладання щасливого шлюбу.

Містика дня: день сприятливий для створення талісманів та оберегів, а також для чищення ювелірних прикрас.

Табу дня: не можна сумувати та журитися – зіркам це може не сподобатися.

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