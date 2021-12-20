Тайфун "Рай" на Філіппінах забрав життя понад 200 осіб: подробиці

Тайфун "Рай" на Філіппінах забрав життя понад 200 осіб: подробиці

Уряд виділить два мільярди песо (близько $40 млн) на доставлення води, продовольства, наметів та інших предметів першої необхідності людям у постраждалих районах.

Число загиблих на Філіппінах тайфуну "Рай" зросло до 208 людей.

Про це інформують місцеві ЗМІ з посиланням на представника національної поліції, — пише "Інтерфакс".

Люди загинули в основному на островах Себу та Бохол.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій постає перед труднощами при оцінці повних збитків, завданих віддаленим островам, адже цю роботу ускладнюють перебої з подачею електроенергії та пошкоджена інфраструктура.

Уряд виділить два мільярди песо (близько $40 млн) на доставлення води, продовольства, наметів та інших предметів першої необхідності людям у постраждалих районах.

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Понад 332 тисячі людей було евакуйовано до наближення тайфуну, 15 тисяч з них потрапили в евакуаційні центри.

Близько 20 штормів та тайфунів атакує Філіппіни щороку. Архіпелаг розташований в Тихоокеанському вулканічному вогненному кільці, в якому знаходиться більшість вулканів на Землі і де відбувається безліч стихійних лих.

Нагадаємо, що тайфун "Рай" рухається на північний захід зі швидкістю до 240 км/год. Напередодні губернатор островів Дінагат Арлін Баг-ао розмістила на офіційному сайті місцевої влади заяву, в якій вказала, що острів із населенням близько 180 тисяч "зрівняло із землею". Вона закликала надати провінції їжу, воду, тимчасові притулки, паливо, гігієнічні набори та медикаменти.

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