У Греції стався потужний землетрус: відчувалося досить сильно навіть у підвалах будівель

У Греції стався потужний землетрус: відчувалося досить сильно навіть у підвалах будівель

Поштовхи відчувалися від Афін до Криту.

У суботу, 18 грудня, в південній частині Греції стався потужний землетрус. Пошкоджень або постраждалих внаслідок коливань немає.

Про це пише Ekathimerini.

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Підземний поштовх стався о 05:16 в морі між Пелопоннесом і островом Крит. Коливання виникли на глибині майже 58 км, магнітуда землетрусу становила 5,4 бала.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що поштовхи відчувалися від Афін до Криту.

"Це було близько п’яти секунд, і відчувалося досить сильно навіть у підвалі будівлі", – написав один зі свідків міста Ханья на Криті на дошці свідчень Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Пожежна служба Греції заявила, що жодних повідомлень про пошкодження наразі немає.

"Через значну глибину поштовхи відчувалися на більш широкій території", – пояснив Ефтіміос Леккас, голова грецької організації з антисейсмічного планування.

Нагадаємо, 14 грудня в Індонезії біля узбережжя провінції Південний Сулавесі стався потужний землетрус, магнітудою 7,4.

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