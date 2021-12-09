У Чернігівській області стався землетрус

Підземні поштовхи були майже не відчутними.

На Чернігівщині ввечері 9 грудня був зафіксований легкий землетрус магнітудою 3,4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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"07 грудня 2021 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус... Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, за класифікацією землетрус відноситься до ледь відчутних. Коливання відчутні лише окремим людям, "які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо, на верхніх поверхах".

За даними центру, землетрус зафіксували о 16:45:28.

Нагадаємо, 9 листопада поблизу міста Надвірна (Івано-Франківська область) також було зафіксовано землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера.

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