В Черниговской области произошло землетрясение

Подземные толчки были почти не ощутимы.

В Черниговськой области вечером 9 декабря было зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Также читайте Землетрясение всколыхнуло Карпаты: где именно произошли подземные толчки и какой мощности

"07 декабря 2021 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение... Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт Холмы на глубине 10 км", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощутимы только некоторым людям, "которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах".

По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 16:45:28.

Напомним, 9 ноября вблизи города Надворная (Ивано-Франковская область) также было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера.

Читайте также: