На Прикарпатті стався землетрус

Підземні поштовхи зафіксували у Надвірнянському районі.
В Івано-Франківській області у середу, 16 грудня, зафіксували землетрус.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Підземні поштовхи мали магнітуду 2,9. Епіцентр землетрусу був у Надвірнянському районі - на південь від міста Надвірна, на глибині 5 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. "Коливання відчуваються лише окремими людьми, які у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.
За даними сейсмологів, від початку 2021 року це вже восьмий землетрус у районі. Останній фіксували 19 листопада. Його магнітуду була 2,6.
Як повідомлялося, на Чернігівщині ввечері 9 грудня був зафіксований легкий землетрус магнітудою 3,4 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км.
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