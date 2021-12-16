На Прикарпатті стався землетрус

Підземні поштовхи зафіксували у Надвірнянському районі.

В Івано-Франківській області у середу, 16 грудня, зафіксували землетрус.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Підземні поштовхи мали магнітуду 2,9. Епіцентр землетрусу був у Надвірнянському районі - на південь від міста Надвірна, на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. "Коливання відчуваються лише окремими людьми, які у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Фото: gcsk.gov.ua

За даними сейсмологів, від початку 2021 року це вже восьмий землетрус у районі. Останній фіксували 19 листопада. Його магнітуду була 2,6.

Як повідомлялося, на Чернігівщині ввечері 9 грудня був зафіксований легкий землетрус магнітудою 3,4 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км.

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