На Прикарпатье произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в Надворнянском районе.

В Ивано-Франковской области в среду, 16 декабря, зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Также читайте Землетрясение всколыхнуло Карпаты: где именно произошли подземные толчки и какой мощности

Подземные толчки имели магнитуду 2,9. Эпицентр землетрясения был в Надворнянском районе – к югу от города Надворная, на глубине 5 км.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. "Колебания чувствуются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно в верхних этажах", — говорится в сообщении.

Фото: gcsk.gov.ua

По данным сейсмологов, с начала 2021 года это уже восьмое землетрясение в районе. Последний фиксировали 19 ноября. Его магнитуда была 2,6.

Как сообщалось, на Черниговщине вечером 9 декабря было зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт Холма на глубине 10 км.

Читайте также:

Арктический воздух: когда в Украину придет настоящая суровая зима

Ледяное приключение: в Ровенской области мужчину вместе спасали на ставку