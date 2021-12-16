На Прикарпатье произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в Надворнянском районе.
В Ивано-Франковской области в среду, 16 декабря, зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Подземные толчки имели магнитуду 2,9. Эпицентр землетрясения был в Надворнянском районе – к югу от города Надворная, на глубине 5 км.
По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. "Колебания чувствуются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно в верхних этажах", — говорится в сообщении.
По данным сейсмологов, с начала 2021 года это уже восьмое землетрясение в районе. Последний фиксировали 19 ноября. Его магнитуда была 2,6.
Как сообщалось, на Черниговщине вечером 9 декабря было зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт Холма на глубине 10 км.
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