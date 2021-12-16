Новогодний стол: свежие идеи

Каждая хозяйка не прочь накормить в Новый год семью чем-то новеньким, необычным. Хочется готовить проверенные блюда – с налетом экзотики, но простые, быстрые в приготовлении и доступные среднему кошельку. Мы попросили известного столичного знатока гастрономии, ресторанного маркетолога и дегустатора Майка Цветаева порекомендовать непривычные для украинского стола блюда, которые наверняка придутся по вкусу даже самым консервативным приверженцам оливье.

Необязательно тратиться на филе акулы и заячьи лапки, чтобы украсить стол оригинальной едой и получить от нее удовольствие взамен изжоги. Забудьте о "Селедке под шубой" и славном когда-то салате "Гранатовое кольцо". Гурман Цветаев настоятельно советует обратить внимание на французскую, средиземноморскую и тайскую кухни.

Салат с креветками, манго и авокадо

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Особенно хорош для поедания ночью – калорий мало. Понадобятся:

250 г очищенных варено-мороженых креветок

по 1 спелому авокадо и манго

зеленый салат

лимонный сок

оливковое масло.

Креветки жарятся на небольшом количестве масла в течение минуты. Их следует посолить, посыпать специями и сразу снять с огня. Авокадо и манго очистить, удалить косточку, нарезать небольшими ломтиками и сбрызнуть соком лимона. Затем на сервировочную тарелку выложить листья салата, на него кусочки манго и авокадо, размежевав их креветками. Все вместе полить соком, оставшимся на сковороде после жарки, маслом и можно подавать на стол.

Тартар морской

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Берем:

лук-шалот (2 шт.)

нарезанный зеленый лук (1 ст. ложка)

400 г морского окуня

125 г обезжиренного творога

лимон

лайм

черный перец

соус тартар

Окунь и лук нужно мелко порезать, перемешать, посолить, поперчить, разложить по тарелкам. Творог взбить с соком половинки лимона, приправить специями, полить соусом тартар и добавить к рыбе, украсив блюдо кружочками лайма. Варить ничего не нужно, подается в холодном виде.

Зеленый и красный карри из курицы с жасминовым рисом

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Ингредиенты для зеленого карри:

1,5 ст. л. подсолнечного масла

2-3 ст. л. карри-пасты

500 г куриного филе кусочками

150 г тайских зеленых мини-баклажанов

400 мл кокосового молока

50 мл бульона (куриного или овощного) или воды

2,5 ч. л. рыбного соуса

25 г сахара (пальмового, кокосового или коричневого) или 2 ст. л. меда

листья кинзы или базилика

красный чили

Сначала нагреть в соуснице масло, паста обжаривать на среднем огне 3-4 минуты при постоянном помешивании, пока не пойдет сильный запах. Туда добавить куриное филе для 4-5минутной обжарки (тоже помешивать). Потом к ним в компанию добавить баклажаны, кокосовое молоко, бульон, рыбный соус, сахар. Все это кипит на среднем огне 5 минут. Как только баклажаны станут мягкими, следует приправить блюдо по вкусу. На тарелках карри украшают базиликом и чили.

Для красного карри:

800 г курицы

луковица

морковка

зубчик чеснока

2 ст. л. красной пасты

1-1,5 ст. л. темного сахара

2-3 – соевого и рыбного соуса

400 мл кокосового молока

зелень кинзы и петрушки

Принцип тот же: в горячее масло попадает мясо с давленым чесноком, соусы. Когда курица побелеет, добавляется лук и морковь. Через 3 минутки задействуем пасту, приправы и заливаем все молоком. Тушится все минут 20 на маленьком огне, а в последний момент добавляется зелень. Подается с отварным жасминовым рисом.

Утиная ножка "конфи" с луково-яблочным конфитюром

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Заготовьте:

4 утиные ножки

веточку тимьяна

4 зубчика чеснока

6 ст. л. растительного масла

2 ст. утиного или свиного жира

соль

перец

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Из ножек удалите кости и замаринуйте их смесью из соли, перца, тимьяна и чеснока на 3 часа. Потом их моют, сушат и помещают в растопленный до 80˚ С (слабое кипение) жир, где утятина тушится. Готовые ножки обжаривают на растительном масле до румяной корочки, а подаются к столу с конфитюром. Для него возьмите 4 луковицы сорта шалот, 4 не очень сладких яблока, молотую гвоздику, корицу и лимон. Нарезанный полукольцами лук карамелизуем (до прозрачности) на смеси растительного и сливочного масел. Добавляем в посудину сок одного лимона и мелко нарезанные яблоки, гвоздику и варим, помешивая. Когда яблоки размягчатся, пробуйте – пора добавить корицу и, возможно, сахар по вкусу. Тушится конфитюр до полного загустения.

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Фирменное праздничное блюдо от Цветаева – шашлычки из лосося, маринованного в апельсиновом соке и соевом соусе. В маринад можно добавить также горчицу, в итоге он получается вязкий, а лосось – умопомрачительный. Готовится в духовке на вертеле минут 20.

В новогоднем меню следует соблюдать несколько принципов, обращает внимание знаток гастрономии: в одну подачу нельзя ставить мясные и рыбные блюда – лучше, если гости съедят морепродукты в один заход, а потом перейдут к горячим котлетам. Параллельно следите, чтобы к ним стояли соответствующие соусы. Из алкоголя гурманы советуют сначала подать игристые вина, потом белые, розовые и лишь после красные, а воду лучше предложить до трапезы, а не во время. Зато салатам с майонезом дают зеленый свет при условии, что он легкий домашний (по французским рецептам).

Татьяна Малиновская

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