Эксперты назвали два необычных симптома у зараженных "Омикроном"

Медики говорят, что симптомы воспринимают как ОРВИ.

Эксперты из Южно-Африканской Республики (ЮАР) назвали два необычных симптома у зараженных омикрон-штаммом коронавируса.

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации издания, медики зафиксировали у больных новым штаммом COVID-19 боли в пояснице и пернение в горле. При этом они отметили, что пациенты с омикрон-штаммом на 23% реже попадают в больницы, чем инфицированные "Дельтой".

Африканские эксперты напомнили о важности соблюдения самоизоляции при выявлении симптомов заражения, чтобы не допустить распространения инфекции. Они рассказали, что многие граждане принимают дискомфорт в горле за обычный ОРВИ.

Из-за штамма "Омикрон" в Украину запретили въезд из ряда африканских стран

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что новый штамм COVID-19 распространяется с такой скоростью, которую не наблюдали в других случаях. Он отметил, что на сегодняшний день 77 стран сообщили о случаях омикрон-штамма. До этого стало известно, что в Великобритании умер первый пациент, заразившийся "Омикроном".