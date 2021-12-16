Новорічний стіл: свіжі ідеї

Кожна господиня не проти нагодувати на Новий рік сім'ю чимось новеньким, незвичайним. Хочеться готувати перевірені страви — з нальотом екзотики, але прості, швидкі в приготуванні і доступні середньому гаманцю. Ми попросили відомого столичного знавця гастрономії, ресторанного маркетолога і дегустатора Майка Цвєтаєва порекомендувати незвичні для українського столу страви, які напевно припадуть до смаку навіть найконсервативнішим прихильникам олів'є.
Необов'язково витрачатися на філе акули і заячі лапки, щоб прикрасити стіл оригінальною їжею і отримати від неї задоволення замість печії. Забудьте про "Оселедець під шубою" і славетний колись салат "Гранатовое кільце". Гурман Цвєтаєв наполегливо радить звернути увагу на французьку, середземноморську і тайську кухні.
Салат із креветками, манго і авокадо
Особливо гарний для поїдання вночі — калорій мало. Знадобляться:
- 250 г очищених варено-морожених креветок
- по 1 стиглому авокадо і манго
- зелений салат
- лимонний сік
- оливкова олія.
Креветки смажаться на невеликій кількості олії протягом хвилини. Їх слід посолити, посипати спеціями і одразу зняти з вогню. Авокадо і манго очистити, видалити кісточку, нарізати невеликими скибочками і скропити соком лимона. Потім на сервірувальну тарілку викласти листя салату, на нього шматочки манго і авокадо, розмежувавши їх креветками. Все разом полити соком, що залишився на сковороді після смаження, олією і можна подавати на стіл.
Тартар морський
Беремо:
- цибулю-шалот (2 шт.)
- нарізану зелену цибулю (1 ст. ложка)
- 400 г морського окуня
- 125 г знежиреного сиру
- лимон
- лайм
- чорний перець
- соус тартар
Окунь і цибулю потрібно дрібно порізати, перемішати, посолити, поперчити, розкласти по тарілках. Сир збити з соком половинки лимона, приправити спеціями, полити соусом тартар і додати до риби, прикрасивши страву кружальцями лайму. Варити нічого не потрібно, подається в холодному вигляді.
Зелений і червоний карі з курки з жасминовим рисом
Інгредієнти для зеленого карі:
- 1,5 ст. л. соняшникової олії
- 2-3 ст. л. карі-пасти
- 500 г курячого філе шматочками
- 150 г тайських зелених мінібаклажанів
- 400 мл кокосового молока
- 50 мл бульйону (курячого або овочевого) або води
- 2,5 ч. л. рибного соусу
- 25 г цукру (пальмового, кокосового або коричневого) або 2 ст. л. меду
- листя кінзи або базиліка
- червоний чилі
Спочатку нагрйте в соуснику олію, паста обсмажте на середньому вогні 3-4 хвилини за постійного помішування, поки не піде сильний запах. Туди додайте куряче філе для 4-5-хвилинного обсмаження (теж помішувати). Потім до них в компанію додати баклажани, кокосове молоко, бульйон, рибний соус, цукор. Все це кипить на середньому вогні 5 хвилин. Тільки-но баклажани стануть м'якими, слід приправити страву за смаком. На тарілках карі прикрашають базиліком і чилі.
Для червоного карі:
- 800 г курки
- цибулина
- морквина
- зубчик часнику
- 2 ст. л. червоної пасти
- 1-1,5 ст. л. темного цукру
- 2-3 — соєвого і рибного соусу
- 400 мл кокосового молока
- зелень кінзи і петрушки
Принцип той же: в гарячу олію потрапляє м'ясо з відтиснутим часником, соуси. Коли курка побілішає, додається цибуля та морква. Через 3 хвилини задіюємо пасту, приправи і заливаємо все молоком. Тушкується все хвилин 20 на маленькому вогні, а в останній момент додається зелень. Подається з відвареним жасминовим рисом.
Качина ніжка "конфі" з цибульно-яблучним конфітюром
Заготовте:
- 4 качині ніжки
- гілочку чебрецю
- 4 зубчики часнику
- 6 ст. л. рослинної олії
- 2 ст. качиного чи свинячого жиру
- сіль
- перець
З ніжок видаліть кістки і замаринуйте їх сумішшю з солі, перцю, чебрецю і часнику на 3 години. Потім їх миють, сушать і поміщають в розтоплений до 80˚С (слабке кипіння) жир, де качатина тушкується. Готові ніжки обсмажують на олії до рум'яної скоринки, а подаються до столу з конфітюром. Для нього візьміть 4 цибулини сорту шалот, 4 не надто солодких яблука, мелену гвоздику, корицю і лимон. Нарізану півкільцями цибулю карамелізуємо (до прозорості) на суміші рослинної олії і вершкового масла. Додаємо в посудину сік одного лимона і дрібно нарізані яблука, гвоздику і варимо, помішуючи. Коли яблука розм'ягчаться, куштуйте — час додати корицю і, можливо, цукор за смаком. Тушкується конфітюр до повного загустіння.
Фірмове святкове блюдо від Цвєтаєва — шашлички з лосося, маринованого в апельсиновому соку і соєвому соусі. У маринад можна додати також гірчицю, в результаті він виходить в'язкий, а лосось — запаморочливий. Готується в духовці на рожні хвилин 20.
У новорічному меню слід дотримуватися кількох принципів, звертає увагу знавець гастрономії: в одне подавання можна ставити м'ясні та рибні страви — краще, якщо гості з'їдять морепродукти в один захід, а потім перейдуть до гарячих котлет. Паралельно стежте, щоб до них стояли відповідні соуси. З алкоголю гурмани радять спочатку подати ігристі вина, потім білі, рожеві і лише після червоні, а воду краще запропонувати до трапези, а не під час. Зате салатам із майонезом дають зелене світло за умови, що він легкий домашній (за французькими рецептами).
Тетяна Малиновська
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