Новорічний стіл: свіжі ідеї

Кожна господиня не проти нагодувати на Новий рік сім'ю чимось новеньким, незвичайним. Хочеться готувати перевірені страви — з нальотом екзотики, але прості, швидкі в приготуванні і доступні середньому гаманцю. Ми попросили відомого столичного знавця гастрономії, ресторанного маркетолога і дегустатора Майка Цвєтаєва порекомендувати незвичні для українського столу страви, які напевно припадуть до смаку навіть найконсервативнішим прихильникам олів'є.

Необов'язково витрачатися на філе акули і заячі лапки, щоб прикрасити стіл оригінальною їжею і отримати від неї задоволення замість печії. Забудьте про "Оселедець під шубою" і славетний колись салат "Гранатовое кільце". Гурман Цвєтаєв наполегливо радить звернути увагу на французьку, середземноморську і тайську кухні.

Салат із креветками, манго і авокадо

Sunday Mirror

Особливо гарний для поїдання вночі — калорій мало. Знадобляться:

250 г очищених варено-морожених креветок

по 1 стиглому авокадо і манго

зелений салат

лимонний сік

оливкова олія.

Креветки смажаться на невеликій кількості олії протягом хвилини. Їх слід посолити, посипати спеціями і одразу зняти з вогню. Авокадо і манго очистити, видалити кісточку, нарізати невеликими скибочками і скропити соком лимона. Потім на сервірувальну тарілку викласти листя салату, на нього шматочки манго і авокадо, розмежувавши їх креветками. Все разом полити соком, що залишився на сковороді після смаження, олією і можна подавати на стіл.

Тартар морський

Sunday Mirror

Беремо:

цибулю-шалот (2 шт.)

нарізану зелену цибулю (1 ст. ложка)

400 г морського окуня

125 г знежиреного сиру

лимон

лайм

чорний перець

соус тартар

Окунь і цибулю потрібно дрібно порізати, перемішати, посолити, поперчити, розкласти по тарілках. Сир збити з соком половинки лимона, приправити спеціями, полити соусом тартар і додати до риби, прикрасивши страву кружальцями лайму. Варити нічого не потрібно, подається в холодному вигляді.

Зелений і червоний карі з курки з жасминовим рисом

Sunday Mirror

Інгредієнти для зеленого карі:

1,5 ст. л. соняшникової олії

2-3 ст. л. карі-пасти

500 г курячого філе шматочками

150 г тайських зелених мінібаклажанів

400 мл кокосового молока

50 мл бульйону (курячого або овочевого) або води

2,5 ч. л. рибного соусу

25 г цукру (пальмового, кокосового або коричневого) або 2 ст. л. меду

листя кінзи або базиліка

червоний чилі

Спочатку нагрйте в соуснику олію, паста обсмажте на середньому вогні 3-4 хвилини за постійного помішування, поки не піде сильний запах. Туди додайте куряче філе для 4-5-хвилинного обсмаження (теж помішувати). Потім до них в компанію додати баклажани, кокосове молоко, бульйон, рибний соус, цукор. Все це кипить на середньому вогні 5 хвилин. Тільки-но баклажани стануть м'якими, слід приправити страву за смаком. На тарілках карі прикрашають базиліком і чилі.

Для червоного карі:

800 г курки

цибулина

морквина

зубчик часнику

2 ст. л. червоної пасти

1-1,5 ст. л. темного цукру

2-3 — соєвого і рибного соусу

400 мл кокосового молока

зелень кінзи і петрушки

Принцип той же: в гарячу олію потрапляє м'ясо з відтиснутим часником, соуси. Коли курка побілішає, додається цибуля та морква. Через 3 хвилини задіюємо пасту, приправи і заливаємо все молоком. Тушкується все хвилин 20 на маленькому вогні, а в останній момент додається зелень. Подається з відвареним жасминовим рисом.

Качина ніжка "конфі" з цибульно-яблучним конфітюром

Sunday Mirror

Заготовте:

4 качині ніжки

гілочку чебрецю

4 зубчики часнику

6 ст. л. рослинної олії

2 ст. качиного чи свинячого жиру

сіль

перець

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З ніжок видаліть кістки і замаринуйте їх сумішшю з солі, перцю, чебрецю і часнику на 3 години. Потім їх миють, сушать і поміщають в розтоплений до 80˚С (слабке кипіння) жир, де качатина тушкується. Готові ніжки обсмажують на олії до рум'яної скоринки, а подаються до столу з конфітюром. Для нього візьміть 4 цибулини сорту шалот, 4 не надто солодких яблука, мелену гвоздику, корицю і лимон. Нарізану півкільцями цибулю карамелізуємо (до прозорості) на суміші рослинної олії і вершкового масла. Додаємо в посудину сік одного лимона і дрібно нарізані яблука, гвоздику і варимо, помішуючи. Коли яблука розм'ягчаться, куштуйте — час додати корицю і, можливо, цукор за смаком. Тушкується конфітюр до повного загустіння.

Sunday Mirror

Фірмове святкове блюдо від Цвєтаєва — шашлички з лосося, маринованого в апельсиновому соку і соєвому соусі. У маринад можна додати також гірчицю, в результаті він виходить в'язкий, а лосось — запаморочливий. Готується в духовці на рожні хвилин 20.

У новорічному меню слід дотримуватися кількох принципів, звертає увагу знавець гастрономії: в одне подавання можна ставити м'ясні та рибні страви — краще, якщо гості з'їдять морепродукти в один захід, а потім перейдуть до гарячих котлет. Паралельно стежте, щоб до них стояли відповідні соуси. З алкоголю гурмани радять спочатку подати ігристі вина, потім білі, рожеві і лише після червоні, а воду краще запропонувати до трапези, а не під час. Зате салатам із майонезом дають зелене світло за умови, що він легкий домашній (за французькими рецептами).

Тетяна Малиновська

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