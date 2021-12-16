Подержанные автомобили в Украине в 2022 году подорожают на 15-20% — эксперты

Подержанные автомобили в Украине в 2022 году подорожают на 15-20% — эксперты

Тенденция продлится около шести месяцев.

В Украине в 2022 году могут существенно подорожать подержанные автомобили.

Об этом сообщает ОО "АвтоЕвроСила" со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Так, по словам аналитиков, цены в стране будут расти параллельно с рынками Европы, США, Кореи и Китая. Виной всему – глобальный кризис автопрома, связанный с дефицитом чипов и, как следствие, недостатком новых автомобилей.

Отмечается, что подорожание машин с пробегом может составить от 15 до 20%. Продлится эта тенденция в первые шесть месяцев.

Что касается Украины, то на рынок за последние месяцы попало много бывших "евроблях", средний возраст которых – 13 лет. Более половины рынка автомобилей в нашей стране формируют недорогие машины (до 10 тысяч долларов). А более молодой транспорт, который стоит дороже, в Украину почти не завозят. В итоге, по прогнозам экспертов, в следующем году салоны будут распродавать оставшиеся запасы по старым ценам.

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