В Украине бесплатно отдают подержанные легковые автомобили

Получить их могут некоторые категории.

Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно раздают семь транспортных средств.

Об этом говорится на странице OpenMarket (СЕТАМ) в Facebook.

Так, в списке имущества на безвозмездную передачу легковые автомобили: Renault Clio (1998 года выпуска), Renault Clio (1992 г.в.), Alfa Romeo 147 (2003 г.в.), Skoda Octavia (2000 г.в.), FIAT Multipa (2000 г.в.), OPEL Zafira-a (2003 г.в.) и BMW 528 (1997 г.в.).

Отмечается, что получить эти машины с пробегом могут только определенные категории лиц. Так, право на владение этими транспортными средствами предоставляется военным формированиям, благотворительным организациям, домам семейного типа, детским домам, учреждениям здравоохранения и другим. Полный перечень разрешенных аппликантов находится ЗДЕСЬ.

Заявку на получение этих авто необходимо будет подать до 29 декабря и до 10 января, в зависимости от определенного транспортного средства. Для получения нереализованного конфискованного имущества безвозмездно нужно обосновать потребность в получении такой помощи.

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