В Харькове спасенному в метро котенку нашли семью

Животное уже живет в новой семье.
В Харькове состоялась спасательная операция маленького котенка, оказавшегося на путях в метро. Малыша достали, а еще успели подыскать новых хозяев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На днях животное заблудилось на станции метро "Армейская" в Харькове. Его среди рельсов увидели пассажиры.
Об испуганном котёнке сразу рассказали работникам подземки. Те даже немного растерялись. Ведь не знали, как поймать пушистого, чтобы тот не бросился в тоннель. Поэтому на помощь позвали волонтеров.
В конце концов с помощью сачка они поймали ловкое животное. Оказалось, что это девочка, которой всего полгода.
Почти через сутки ей нашли владельцев. Теперь у найденыша – новый дом, и новое имя – Мишель. А главное – море любви. Харьковчанка, которая забрала кошечку, говорит – Мишель уже освоилась в квартире и подружилась с ее маленькой дочкой.
Напомним, что в Англии маленький котенок залез в двигатель фургона и проехал 100 км². Когда водитель и пассажир вышли из автомобиля, они услышали мяуканье и обнаружили в двигателе пушистика. Испуганное животное отказалось выходить и скрывалось.
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