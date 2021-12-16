У Харкові врятованому у метро кошеняті знайшли родину

Тваринка вже мешкає у новій родині.

У Харкові відбулася рятувальна операція маленького кошеняти, яке опинилося на коліях у метро. Малюка дістали, а ще встигли підшукати нових господарів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Днями тваринка заблукала на станції метро "Армійська" у Харкові. Її поміж рейок побачили пасажири.

Про злякане кошеня одразу розповіли працівникам підземки. Ті навіть трохи розгубились. Адже не знали, як спіймати пухнастого, аби той не чкурнув до тунелю. Тож на поміч покликали волонтерів.

Скріншот

Зрештою за допомогою сачка вони зловили спритну тварину. Виявилося, що це дівчинка, якій всього півроку.

Майже за добу їй знайшли власників. Тепер у знайди - новий дім, і нове ім'я - Мішель. А головне - море любові. Харків'янка, яка забрала кішечку, каже - Мішель уже освоїлась у квартирі та потоваришувала з її маленькою донькою.

Нагадаємо, що в Англії маленьке кошеня залізло у двигун фургона і проїхало 100 км. Коли водій та пасажир вийшли з автомобіля, вони почули нявкання і невдовзі виявили в двигуні пухнастика. Налякана тварина відмовилася виходити і ховалася.

Новини Харкова: кошеняті, яке врятували з колій у метро, знайшли родину

Читайте також: