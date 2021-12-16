Арктичне повітря: коли до України прийде справжня сувора зима

Попри високі температури, українцям варто підготуватися і до короткочасних періодів, коли морози сягатимуть 15-20 градусів і нижче.

Від 19 грудня до України почне надходити холодне арктичне повітря і саме тоді у Києві та на значній території країни може розпочатися справжня метеорологічна зима.

Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі "Укрінформу".

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"У столиці середньою датою початку зими є 26 листопада. Проте цього року метеорологічна зима як у Києві, так і на значній території України може розпочатись 19 грудня, коли почне надходити холодне арктичне повітря", — повідомила Балабух.

За її словами, середня температура цієї зими може бути на два градуси вищою, ніж упродовж останніх 20 років. Проте у Карпатах та на північному сході України, імовірно, спостерігатимуться нижчі температури. Але й у цих регіонах може бути не так холодно, як останніми десятиліттями — у грудні тепліше на один-два градуси, а в січні та лютому тепліше на два-три градуси.

"Йдеться лише про середню за місяць та сезон температуру повітря. Це не значить, що протягом усієї зими відмічатимуться лише аномально високі температури", — пояснила Балабух.

Вона попередила, що попри високі температури, українцям варто підготуватися і до короткочасних періодів з низькими температурами, коли морози сягатимуть 15-20 градусів і нижче.

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