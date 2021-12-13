Погода в Буковелі на 10 днів: прогноз на 13-22 грудня

Погода в Буковелі на 10 днів: прогноз на 13-22 грудня

Найпрохолодніше в Буковелі буде на вихідних, від суботи і до початку наступного тижня, стовпчик термометра опускатиметься все нижче, до -10 градусів.

Погода в Буковелі на 10 днів, від 13 до 22 грудня, обіцяє бути з опадами. В Івано-Франківській області, де і розташований відомий гірськолижний курорт, сніжитиме, а температура опускатиметься від -1 до -10 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 13 грудня, температура на Прикарпатті вдень та вночі 1-3° морозу, місцями сильний сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У Буковелі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг, який розпочався вранці, падатиме весь день, а ввечері може посилитися.

Погода на Прикарпатті 13 грудня / Укргідрометцентр

У вівторок, 14 грудня, на Буковелі і решті території області очікується мокрий сніг, температура 0-2° морозу. Вдень вітер північно-західний 5-10 м/c, вночі - північний вітер 3-5 м/c.

У середу, 15 грудня, вдень та вночі - без істотних опадів, температура 0-2° морозу, вітер західний 5-10 м/c.

У четвер, 16 грудня, вдень обіцяють сніг з дощем, вітер західний, 3-5 м/с. Вночі мокрий сніг. Температура вдень від -1° до +1°. Вночі стовпчик термометра опуститься до -3°.

У п'ятницю, 17 грудня, буде без істотних опадів, температура вдень та вночі від -1 до +1°, вітер північно-західний 7-12 м/с.

У суботу, 18 грудня, за даними "Синоптика", у Буковелі погода буде похмурою впродовж усього дня, сніг, місцями очікується сильний сніг. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Температура вночі -3°, вдень -5°.

Неділя, 19 грудня, у Буковелі також буде хмаргою. Дрібний сніг йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура вночі -8°, вдень -7°, вітер північно-східний 3 м/с.

Наступний початок тижня, від понеділка до середи, 20-22 грудня, у Буковелі також буде морозно, від -6° до -10°, з ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг, небо буде вкрите хмарами, сильного вітру не очікується.

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