Народні прикмети, обряди і звичаї 20 грудня

Розпочинається підготовка до Різдва.

20 грудня церква та віряни вшановують пам'ять святителя Амвросiя, єпископа Медiоланського, преподобного Йоана, посника печерського, в Ближнiх печерах, мученика Афінодора, преподобного Павла Послушного.

20 грудня: церковне свято

Амвросій Медіоланський, Святий Амвросій — видатний християнський богослов, проповідник, єпископ Міланський (Медіоланський), християнський святий.

Реформатор церковних співів, який запровадив антифонний спів поперемінно на обох крилосах, що й досі прийнято в католицькій службі. Святий Амвросій був визначним борцем проти язичництва та аріанської єресі. Велику увагу приділяв моральним завданням церкви — "Царства Божого на землі", чимало написав про обов'язки духовенства. Палкий прихильник незалежності церкви від світської влади, його девізом був "Імператор в церкві, а не над церквою". Один з основоположників доктрини папізму.

Амвросій Медіоланський написав дві праці: "Таїнства" та "Містерії".

Різка позиція Амвросія принесла свої плоди — в 392 році Феодосій видає закон, який фактично скасовувала всякий язичницький культ. Він забороняв будь-які жертвопринесення (вони прирівнювалися до образи величності), засуджував людей, що шанували зображення створені людською рукою, наказував конфіскацію храмів і місць відправлення язичницького культу. Традиційній римській релігії прийшов кінець.

20 грудня: народні звичаї

У давнину дівчата на Андросія організовували цікавий обряд "Трусити груші". Зібравшись в одній з осель, кожна юнка мала приміряти до себе дванадцять одежин і одягти найзручнішу. Якій не дісталося по розміру, то прив'язували спідницю ззаду до попереку і посилали "трусити груші".

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Підійшовши до верби, вона вилазила на дерево і струшувала його. Подруги, що стояли знизу, запитували: "Що ти трусиш?" — "Груші",— відказувала вона. "Так то ж не груші, а хлоп'ячі душі!" — викрикували гуртом дівчата. Зібравши "натрушених груш", себто сухих паличок, ішли на досвітки. Котрій з них уночі присниться хлопець, за того, вважалося, й вийде заміж.

20 грудня: що варто робити

Розпочинається підготовка до Різдва. Раніше посиденьки і братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни строго дотримують Різдвяного посту.

Раніше дівчатам цього потрібно було шити вбрання на майбутнє. Перш ніж приступити до рукоділля вони читали молитву: "Наперед стібка – Богу молись, наперед шиття – Бога слав".

20 грудня: що не можна робити

сваритися та лаятися.

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