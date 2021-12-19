Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака: день веселья и развлечений

Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака: день веселья и развлечений

День, когда можно веселиться и развлекаться, освобождаясь таким образом от накопленного за последнее время негатива.

Что же до решения важных вопросов, то для этого необходимо обращаться к своей интуиции – озарение, которое она может подарить, окажет благоприятное воздействие на развитие жизненной ситуации. Необходимо также доверять себе и рассчитывать только на свои силы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 декабря для Овнов

Чем меньше бессмысленного пафоса вы будете вносить сегодня в свое поведение, тем лучше, даже деловые переговоры рекомендуется провести в неформальной и ненавязчивой обстановке.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 декабря для Тельцов

Занятия спортом – как, впрочем, и любая другая физическая активность – должны быть умеренными: резкие движения могут стать причиной серьезных травм, так что лучше не рисковать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 декабря для Близнецов

Влияние эмоциональных "качелей", которые будут сегодня испытывать вас на прочность, легко минимизировать, если дождаться подъема – то есть, улучшения настроения – и зафиксироваться на нем.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 декабря для Раков

Несмотря на большое желание пасть духом и впасть в депрессию, делать этого не следует: негатив может войти в диссонанс с энергиями дня, что категорически не понравится Луне и звездам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 декабря для Львов

Работу – разумеется, по возможности – лучше перенести на другое время, нынешний день, согласно космическим энергиям, предназначен для отдыха и веселья.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 декабря для Дев

Решить важный профессиональный вопрос поможет внезапное озарение, которое придет как будто бы ниоткуда – на самом деле оно станет результатом неусыпной работы подсознания.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 декабря для Весов

Прежде чем приступать к реализации нового проекта, необходимо довести до логического конца начатые ранее, иначе их тяжелая энергетика будет постоянно тянуть вас назад.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 декабря для Скорпионов

Праздник для вас, вашей семьи, друзей и приятелей рекомендуется организовывать самостоятельно – рассчитывать на чужую помощь, даже если речь идет о близких людях, не стоит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 декабря для Стрельцов

Любое новое начинание – особенного профессионального характера – окажется на редкость успешным, поэтому не стоит терять время даром – необходимо приступать к реализации важных проектов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 декабря для Козерогов

В атмосфере корпоративного веселья и раскрепощенности – особенно под воздействием алкогольных напитков – не стоит забывать о том, что вам еще придется работать с этими людьми.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 декабря для Водолеев

День благоприятен для создания новой семьи, поэтому, если вы давно собираетесь официально оформить отношения, лучшего времени для свадьбы или хотя бы помолвки вам не найти.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 декабря для Рыб

День благоприятен для отдыха: в последнее время вы много работали и вполне заслужили небольшую передышку, необходимую для восстановления сил, в противном случае можно профессионально выгореть.

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