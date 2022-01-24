Абу-Даби обстреляли ракетами: самолетам закрыли воздушное пространство над городом

Ракеты перехватываются средствами ПВО.

В ночь на 24 января неизвестные открыли ракетный огонь по Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Соответствующие видео появилось в соцсетях.

Полиция Абу-Даби сообщила о взрывах. Четыре громких взрыва, за которыми последовали звуки сирен, были слышны в городе.

Самолетам закрыли воздушное пространство над Абу-Даби.

Ракеты перехватываются средствами ПВО в Абу-Даби.

Системы ПВО перехватили в районе Абу-Даби ракеты, пущенные хуситами, пострадавших нет, сообщает госагентство ОАЭ со ссылкой на минобороны.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, что ранее израильские истребители и вертолеты ударили по подземным инфраструктурным объектам "ХАМАС", в частности "военному комплексу с цехами по производству ракет, учебному комплексу, составу оружия и террористическому тоннелю".

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Также армия обороны Израиля нанесла авиаудара по Газе после того, как "Железный купол" перехватил выпущенную в сторону Эшколя ракету.

Ракетные удары произошли после информации о задержании двух из шести палестинских заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима "Гильбоа". Позже силовики поймали еще двух беглецов.

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