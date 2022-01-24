Абу-Дабі обстріляли ракетами: літакам закрили повітряний простір над містом

Ракети перехоплюються засобами ППО.

У ніч проти 24 січня невідомі відкрили ракетний вогонь по Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Поліція Абу-Дабі повідомила про вибухи. Чотири гучні вибухи, за якими почулися звуки сирен в місті.

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Ракети перехоплюються засобами ППО в Абу-Дабі.

Системи ППО перехопили в районі Абу-Дабі ракети, пущені хуситами, постраждалих немає, повідомляє держагентство ОАЕ із посиланням на міноборони.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, що раніше ізраїльські винищувачі та вертольоти вдарили по підземним інфраструктурним об'єктам "ХАМАС", зокрема "військовому комплексу з цехами з виробництва ракет, навчальному комплексу, складу зброї та терористичному тунелю".

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Також армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по Газі після того, як "Залізний купол" перехопив випущену в бік Ешколя ракету.

Ракетні удари сталися після інформації про затримання двох із шести палестинських ув'язнених, які втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа". Пізніше силовики впіймали ще двох втікачів.

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