Кім Кардашян у стрингах випнула на камеру пишні сідниці

Так зірка відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян розбурхала уяву фанів новими відвертими фото.

На сторінці в Instagram 40-річна акторка запостила знімки, на яких спокусливо позувала на шезлонгу в бікіні. Так, на першому фото знаменитість сиділа, повернувши лівий бік до камери. Світська левиця закинула руку на голову, засвітивши сідниці в крихітних стрингах.

instagram.com/kimkardashian

На другому ж фото, Кім показала пишні принади у всій красі.

instagram.com/kimkardashian

Так зірка Мережі відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram. Кардашян – сьома за популярністю людина в цій соцмережі після Кріштіану Роналду, Аріани Гранде та її молодшої сестри Кайлі Дженнер.

У коментарях юзери привітали кумирку з подією та не забули потішити її компліментами.

Моя улюблена сторінка

Чорт, Кім, ти вогонь

Які форми!

Розкішні сідниці

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у топі та крихітних плавках похизувалася струнким тілом. Світська левиця поділилася палким фото.

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