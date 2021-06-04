Кім Кардашян у стрингах випнула на камеру пишні сідниці

Так зірка відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram.
Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян розбурхала уяву фанів новими відвертими фото.
На сторінці в Instagram 40-річна акторка запостила знімки, на яких спокусливо позувала на шезлонгу в бікіні. Так, на першому фото знаменитість сиділа, повернувши лівий бік до камери. Світська левиця закинула руку на голову, засвітивши сідниці в крихітних стрингах.
На другому ж фото, Кім показала пишні принади у всій красі.
Так зірка Мережі відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram. Кардашян – сьома за популярністю людина в цій соцмережі після Кріштіану Роналду, Аріани Гранде та її молодшої сестри Кайлі Дженнер.
У коментарях юзери привітали кумирку з подією та не забули потішити її компліментами.
- Моя улюблена сторінка
- Чорт, Кім, ти вогонь
- Які форми!
- Розкішні сідниці
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у топі та крихітних плавках похизувалася струнким тілом. Світська левиця поділилася палким фото.