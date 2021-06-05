Жителька Колорадо виграла $1 млн в лотереї для COVID-вакцинованих

Всього штат планує розіграти п'ять таких призів для дорослих, а ще - $50 тис. стипендій для підлітків.

В американському штаті Колораду у п'ятницю, 4 червня, обрали першого переможця лотереї для вакцинованих від COVID-19 громадян. Мільйон доларів виграла Саллі Слайгер з міста Мід округу Велд.

Про це повідомляє The Associated Press.

Жінка працює аналіткинею клінічних даних в організації Tru Community Care, яка пропонує послуги госпісу. Вона розповіла, що не сумнівалася у тому, чи варто робити щеплення від коронавірусу.

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"Я сподіваюся, що ви всі отримаєте вакцину, тому що це подарунок, який у нас є просто зараз", - висловилася Слайгер, додавши, що планує витратити виграш на збільшення пенсійних заощаджень і допомогу своїм дітям.

Зазначається, що в лотереї брали участь всі жителі Колорадо, старші 18 років, які отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу впродовж травня. Додаткової реєстрації не було.

Всього штат планує розіграти п'ять таких призів. Окрім того, в іншій лотереї 25 учнів від 12 до 17 років зможуть отримати 50 тисяч доларів стипендії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден в середу, 2 червня, оголосив про "місяць дій", покликаний на максимальну вакцинацію американців від COVID-19 до свят 4 липня. Так, у червні американці, які щепляться від коронавірусу, зможуть отримати безкоштовні круїзи, квитки на Суперкубок і навіть мільйон доларів.

Фінансують такі заходи у Сполучених Штатах Америки як із приватних пожертв, так і з фондів із боротьби з COVID-19.

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