Жительница Колорадо выиграла $1 млн в лотерее для COVID-вакцинированных

Всего штат планирует разыграть пять таких призов для взрослых, а еще — $50 тыс. стипендий для подростков.

В американском штате Колорадо в пятницу, 4 июня, избрали первого победителя лотереи для вакцинированных от COVID-19 граждан. Миллион долларов выиграла Салли Слайгер из города Мид округа Уэлд.

Об этом сообщает The Associated Press.

Женщина работает аналитиком клинических данных в организации Tru Community Care, которая предлагает услуги хосписа. Она рассказала, что не сомневалась в том, стоит ли делать прививку от коронавируса.

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"Я надеюсь, что вы все получите вакцину, потому что это подарок, который у нас есть прямо сейчас", — высказалась Слайгер, добавив, что планирует потратить выигрыш на увеличение пенсионных сбережений и помощь своим детям.

Отмечается, что в лотерее участвовали все жители Колорадо старше 18 лет, получившие хотя бы одну прививку от коронавируса в течение мая. Дополнительной регистрации не было.

Всего штат планирует разыграть пять таких призов. Кроме того, в другой лотерее 25 учеников от 12 до 17 лет смогут получить 50 тысяч долларов стипендии.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду, 2 июня, объявил о "месяце действий", призванном к максимальной вакцинации американцев от COVID-19 до праздников 4 июля. Так, в июне американцы, привившиеся от коронавируса, смогут получить бесплатные круизы, билеты на Суперкубок и даже миллион долларов.

Финансируют такие мероприятия в Соединенных Штатах Америки как из частных пожертвований, так и из фондов по борьбе с COVID-19.

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