Три знака, которым сегодня лучше ни с кем не общаться

День, когда многие ощутят недостаток физических сил, которых будет не хватать как для работы, так и для жизни в целом. Время – разумеется, по возможности – лучше провести в тишине и покое, к тому же подальше от людей – даже родных и близких. Если же отказаться от общения не представится возможным, то выбирать нужно тех, кто не вызывает негативных эмоций.

Сегодня, 5 июня, отказаться от общения рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них своеобразный обет молчания особенно важен.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам крайне важно изолировать себя от окружающих, поскольку они сами могут быть опасны для других. В этот день представители знака могут обладать злым чувством юмора и ядовитым – к счастью, только в переносном смысле – языком, их высказывания легко обидят даже самых толстокожих и невосприимчивым к чужим оскорблениям людей. Поскольку регулировать своей поведение, останавливаясь вовремя – за секунду до оскорбления – они не умеют, то единственный способ избежать ссор и конфликт – остаться дома и запереть самих себя там на семь засовов.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды категорически не рекомендуют общаться с родными и близкими им людьми. Плохое настроение, которое будет преследовать представителей знака в этот день, сделает их невыносимыми для окружающих, к тому же поводов для раздражения они представителям знака предоставят более чем достаточно. Во избежание ссор и конфликтов, которые могут затянуться надолго и, как следствие, превратить семейную жизнь в ад, Девам – разумеется, под благовидным предлогом – желательно отказаться от любых семейных встреч и праздников.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, любимым занятием которых является работа, звезды сегодня настоятельно рекомендуют отказаться не только от нее, но и от общения с людьми – прежде всего с коллегами. Повод для этого сегодня более чем уважительный – на календаре выходной день. Поэтому с чистой совестью можно отключить телефон и компьютер, чтобы не было соблазна ответить на звонок или сообщение в социальной сети, и посвятить время отдыху и медитации, которая позволит отдохнуть, расслабиться и – что самое главное – успокоиться.

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