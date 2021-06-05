Гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро указывают путь к истине.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 июня 2021 рассказывает, что Тельцам стоит проявить характер, а Ракам надо раскрыть душу шире.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Тщательно работайте и получите результат. В отношениях стоит доверять партнеру в сфере финансов. На работе стоит попросить премию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король мечей"

Нужно проявить характер. В любви не стоит оскорблять друг друга. В рабочих делах проявите внутреннюю мощь.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшится. В отношениях вы получите прочный фундамент. А на работе стоит начать новый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свою душу шире. В любви погрузитесь в эротические приключения. Добавьте драйвовости на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновесьте ваши мысли и эмоции. А на работе действуйте критически по отношению к себе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Иерофант"

Время стать ответственным за свою жизнь. В отношениях действуйте рационально. А на работе стоит заняться юридическими вопросами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка кубков"

ТСН.ua

Не отказывайтесь от новых возможностей. Отношения будут вас вдохновлять. А в движении по карьерной лестнице стоит поискать что-то новенькое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В отношениях не разбрасывайтесь деньгами. На работе наведите порядок в финансах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Решите то, что связывает вас. Откройте глаза на ваши отношения. А на работе боритесь за свои идеи.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. Наслаждайтесь любовью. На работе предложите новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайте свои позиции. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих ситуациях проявите интеллектуальный составляющая.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вы двигаетесь в правильном направлении. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. Добавьте активности на работе.

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