Погиб лидер террористической группировки "Боко Харам" - СМИ

Сообщения о смерти Шекау появляются не впервые.

Лидер нигерийской террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил с собой.

Об этом информирует BBC со ссылкой на аудиозапись конкурирующих с террористами боевики из "Западноафриканской провинции Исламского государства".

Шекау покончил с собой, когда его преследовали боевики подразделения ИГ. Предположительно, голос на аудиозаписи принадлежит лидеру "Западноафриканской провинции Исламского государства" Абу Мусабу аль-Барнави.

Но при этом сообщения о смерти Шекау появляются не впервые.

Напомни, что он возглавил "Боко Харам" в 2009 году. Во время его лидерства боевики "Боко Харам" устраивали взрывы, похищали людей, организовывали побеги из тюрем, а с 2014 года стали захватывать города для создания "Исламского государства". Также "Боко Харам" использовали детей в качестве смертников.

Всего с начала конфликта, по данным ООН, террористы убили по меньшей мере 36 тысяч человек.

Ранее жертвами взрыва на северо-востоке соседней Нигерии стали по меньшей мере 30 человек. Бомба сработала на многолюдном мосту в рыночном городе Гамборо на границе с Камеруном. Это произошло незадолго после того, как боевики группировки "Боко Харам" напали на город в северо-восточной части Нигерии. Террористы на 11 автомобилях ворвались в город Магумери, примерно за 40 км на север от административного центра штата Борно города Майдугури, чтобы дестабилизировать ситуацию. В результате нападения погибли по меньшей мере 15 человек.

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