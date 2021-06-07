Загинув лідер терористичного угрупування "Боко Харам" — ЗМІ

Повідомлення про смерть Шекау з'являються не вперше.

Лідер нігерійської терористичного угрупування "Боко Харам" Абубакар Шекау наклав на себе руки.

Про це інформує BBC з посиланням на аудіозапис бойовики з "Західноафриканських провінцій Ісламської держави", які конкурують з терористами.

Шекау наклав на себе руки, коли його переслідували бойовики підрозділу ІД. Імовірно, голос на аудіозаписи належить лідеру "Західноафриканських провінцій Ісламської держави" Абу Мусабу аль-Барнавом.

Але при цьому повідомлення про смерть Шекау з'являються не вперше.

Нагадай, що він очолив "Боко Харам" в 2009 році. Під час його лідерства бойовики "Боко Харам" влаштовували вибухи, викрадали людей, організовували втечі з в'язниць, а з 2014 року стали захоплювати міста для створення "Ісламської держави". Також "Боко Харам" використовували дітей як смертників.

Всього з початку конфлікту, за даними ООН, терористи вбили щонайменше 36 тисяч осіб.

Раніше жертвами вибуху на північному сході сусідньої Нігерії стали щонайменше 30 осіб. Бомба спрацювала на багатолюдному мосту в ринковому місті Гамборо на кордоні з Камеруном. Це сталося незадовго після того, як бойовики угрупування "Боко Харам" напали на місто в північно-східній частині Нігерії. Терористи на 11 автомобілях увірвалися в місто Магумері, приблизно за 40 км на північ від адміністративного центру штату Борно міста Майдугурі, щоб дестабілізувати ситуацію. В результаті нападу загинули щонайменше 15 осіб.

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