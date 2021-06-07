Три знаки, яким можна вирушати в поїздки

День, символом якого є Нептун, безпосередньо пов'язаний із подорожами — насамперед морськими, але повітряні і сухопутні виявляться не менш вдалими. Під час таких подорожей вдасться не тільки добре відпочити і виконати всі завдання начальства, а й отримати нові — важливі для подальшого життя — знання.

Сьогодні, 7 червня, вирушати в поїздки можна представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони виявляться особливо успішними і важливими.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам, які останнім часом багато працювали, а тому стали гірше почуватися, рекомендується вирушити на відпочинок, який підтримає їхні сили, які вичерпуються. Для реабілітації та релаксації їм найкраще вибрати якийсь морський курорт — як вітчизняний, так і у відкритих для туристів, незважаючи на епідемічну ситуацію, країнах — наприклад, Туреччину або Єгипет. Однак, якщо такої можливості у представників знака немає, підійде і відпочинок біля найближчого водоймища — енергія води здійснить благотворний вплив на фізичний стан і психіку.

Терези (24.09 — 23.10)

Терезам, якщо начальство відправить їх у відрядження, зірки рекомендують охоче погоджуватися і вирушати в поїздку, навіть якщо спочатку їм буде здаватися, що їх відправляють у "заслання", змушуючи виконувати завдання, від якого відмовилися інші співробітники. Але, вирушивши у відрядження, вони досить швидко впораються зі своїми завданнями, чим заслужать похвалу і заохочення від начальства, а час, що залишився, присвятять відпочинку — благо, місця в тому районі, в якому вони будуть перебувати, виявляться на рідкість мальовничими.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці, які є головними мандрівниками зодіаку, давно мріяли вирушити в подорож до місць сили, але епідемія коронавірусу поставила на їхніх планах великий і жирний хрест. У всякому разі, саме так їм здається, але вони глибоко помиляються. Перетин кордонів в цьому випадку значення не має — місця сили можна знайти і в своїй країні, треба тільки поґуґлити їх в Інтернеті. Ну а далі все просто: потрібно зібрати речі, замовити квиток і вирушати в дорогу — враження від такої поїздки залишаться найсприятливіші.

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