Вчені дізналися, чому блондинки мають шалений успіх у чоловіків: дослідження

У блондинок більше жіночих гормонів – естрогенів, ніж у темнокосих.

Днями відзначали всесвітній день блондинок. За офіційною версією започаткували його американські жінки - адвокатеси, яких колеги-чоловіки не сприймали за рівних і заважали їхньому кар'єрному росту. Чи справді колір жіночого волосся щось вирішує та чому блондинки мають шалений успіх у чоловіків, - йшлося 6 червня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Голлівудські красуні остаточно вкоренили моду на світловолосих дівчат і змусили мільйони жінок на планеті проміняти отримане при народженні русяве чи каштанове волосся на омріяний блонд.

Цікаво, що у блондинок більше жіночих гормонів – естрогенів, ніж у темнокосих. Тому блондинки й мають шалений успіх у чоловіків. А от анекдоти про білявок складають дарма. Бо середній IQ блондинок і шатенок - однаковий. І вищий, ніж у рудих. А білявка Шерон Стоун узагалі найрозумніша в Голлівуді: має рекордні 154 бали як і Ейнштейн. Просто міф про начебто недалекий розум - блондинкам на руку.

Але за 200 років люди зі світлою шевелюрою зникнуть. Ген, що відповідає за світлий колір волосся – слабшає. Домінує чорний. За останні 50 років справжніх блондинок на планеті стало майже втричі менше. А от охочих стати блондинкою - не меншає. Хоч ненатуральна блондинка - це години життя в салонах. Хоча це - дорого і є ризик геть утратити волосся. Та бажання бути яскравою - перемагає.

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