Народні прикмети, обряди і звичаї 7 червня

Зацвіла шипшина — почалося літо.
7 червня віряни та церква вшановують третє знайдення глави Івана Предтечі, священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.
7 червня: церковне свято
Іван Хреститель — у християнстві попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя, жив у пустелі аскетом і згодом проповідував хрещення покаянням для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Обезголовлений царем Іродом Антипою через намовляння Іродіади. Пророк, мученик, один з найбільших святих.
Іван Хреститель, якого ще називають Предтечею, своїм суворим способом життя дав взірцевий приклад гідного життя. Він закликав людей до покаяння
Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану — протягом церковного року на його честь відзначається аж шість дат. Празник зачаття, різдва, усікновення голови, перше і друге знайдення голови, третє знайдення голови і собор після празника Богоявлення.
7 червня: народні традиції
У народі 7 червня називають Іванів день, або Іван - Медяні роси. Медвяними росами цей період прозвали за те, що нерідко ранкові опади 7 червня бувають солодкими, з медовим присмаком. Люди зверталися до Предтечі з проханням захистити поля і городи від цієї роси. З цього дня починали висівати пізні ярі. Травники виходили на збір лікарських трав.
7 червня: що варто зробити
Висаджувати рослини та розсаду. У цей період слід загадати бажання: якщо врожай буде гарним, то ваше бажання здійсниться.
7 червня: що не можна робити
- зашивати речі;
- не мити посуд;
- робити значні фінансові операції.
7 червня: українські народні прикмети
- Вода потемніла в річці — перед грозою.
- У криниці вода змінила смак — на зміну погоди.
- На небі хмара, а метелик-кропив'янка вже вилетів зі своєї схованки — невдовзі виясниться.
- Каштан розвився раніше за яблуню — на сухе літо.
- Зацвіла шипшина — почалося літо.
- Якщо шипшина не розкрила бутончиків — бути дощу.