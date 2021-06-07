Народні прикмети, обряди і звичаї 7 червня

Зацвіла шипшина — почалося літо.

7 червня віряни та церква вшановують третє знайдення глави Івана Предтечі, священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.

7 червня: церковне свято

Іван Хреститель — у християнстві попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя, жив у пустелі аскетом і згодом проповідував хрещення покаянням для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Обезголовлений царем Іродом Антипою через намовляння Іродіади. Пророк, мученик, один з найбільших святих.

Іван Хреститель, якого ще називають Предтечею, своїм суворим способом життя дав взірцевий приклад гідного життя. Він закликав людей до покаяння

Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану — протягом церковного року на його честь відзначається аж шість дат. Празник зачаття, різдва, усікновення голови, перше і друге знайдення голови, третє знайдення голови і собор після празника Богоявлення.

7 червня: народні традиції

У народі 7 червня називають Іванів день, або Іван - Медяні роси. Медвяними росами цей період прозвали за те, що нерідко ранкові опади 7 червня бувають солодкими, з медовим присмаком. Люди зверталися до Предтечі з проханням захистити поля і городи від цієї роси. З цього дня починали висівати пізні ярі. Травники виходили на збір лікарських трав.

7 червня: що варто зробити

Висаджувати рослини та розсаду. У цей період слід загадати бажання: якщо врожай буде гарним, то ваше бажання здійсниться.

7 червня: що не можна робити

зашивати речі;

не мити посуд;

робити значні фінансові операції.

7 червня: українські народні прикмети

Вода потемніла в річці — перед грозою.

У криниці вода змінила смак — на зміну погоди.

На небі хмара, а метелик-кропив'янка вже вилетів зі своєї схованки — невдовзі виясниться.

Каштан розвився раніше за яблуню — на сухе літо.

Зацвіла шипшина — почалося літо.

Якщо шипшина не розкрила бутончиків — бути дощу.

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