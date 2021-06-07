Гаряча кохана фронтмена Little Big засвітила соски у прозорій білизні

Соня Таюрська влаштувала еротичний фотосет.

Фронтвумен російського гурту Little Big Соня Таюрська спричинила фурор еротичними фото.

Так, дівчина солістка колективу Іллі Прусікіна, які розсекретили свої стосунки, наважилася на гарячу фотосесію. На кадрах, якими співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram, знаменитість постала мокра у прозорій білизні. Через тонку тканину дівчина засвітила соски.

instagram.com/sonyatayurskaya

"Давно мріяла про таке знімання", – зізналася Соня.

instagram.com/sonyatayurskaya

Публікація не на жарт розбурхала уяву користувачів. У коментарях юзери засипали палку красуню компліментами.

Іллічу фартануло

Вау, це вогонь

Тепер і я хочу таку фотосесію

Ти сексі

Нагадаємо, днями соліст Little Big запостив перше романтичне фото з красунею-вокалісткою гурту. Знімки були зроблені під час відпочинку закоханих.

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