Гастротури: мода на подорожі для шлунку докотилася до України

Тури "зі слинкою" обіцяють стати хітом прийдешнього літнього сезону.

Більш ніж половина українців збираються провести відпустку в Україні. А дві третини всіх відпочивальників у світі, як виявилось, під час відпустки беруть участь у якихось кулінарних експериментах. Але чим відрізняється звичайна дегустація під час екскурсії від спеціального гастротуру і чи варто спокушатися на це в Україні, якщо вам раптом запропонують?

Про найпопулярніші тури "зі слинкою" йшлося 6 червня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Мода на подорожі для шлунку докотилася до України. У Європі й Америці це вже давно вигідний туристичний напрям, який прогресує вже й в Україні. Такі екскурсії дозволяють туристу фактично відчути регіон на смак .

У вітчизняних туристичних пропозиціях завжди були екскурсії з дегустаціями. Утім зі справжнім гастротуризмом це немає нічого спільного. Бо гастропригода - це полювання за ексклюзивним смаком - і місце куди ви приїдете, має бути точно перевірене кулінарними експертами, вас має справді чекати ексклюзивна страва і безпечна кухня, а ще розвага для очей і вибух в роті.

В основі гастротуризму мають бути система сертифікації, система забезпечення безпеки, система промоції.

Тури зі слинкою обіцяють стати хітом прийдешнього літнього сезону. Вже кілька років в країні працює проєкт "Дороги вина і смаку", які розвиваються за європейськими стандартами.

Основа маршруту – спілка місцевих крафтових виробників, які отримують сертифікати на частування туристів і далі керують розвитком свого гастротуру. Один смачний маршрут, наприклад, по Бессарабії, сягає 900 кілометрів.

Середній чек на людину за день перебування на одній смачній локації з обідом та екскурсією складає 500 гривень. Якщо ще й піч розтоплять для туристів і майстер-клас проведуть із замісом і випіканням – додайте ще зо дві тисячі. Тривалість і насиченість туру, його кошторис залежать від побажань клієнтів.

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Але не тільки Південь і Захід країни може потішити мисливців за смаками. Є реально прокладений гастромаршрут, наприклад, від Харкова до Чугуєва.

За статистикою дві третини гастротуристів після повернення додому продовжують купувати продукти, з якими ознайомилися у подорожі. А кожен регіон України може запропонувати фантастичний вибір смакоти.

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