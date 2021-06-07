Гастротуры: мода на путешествия для желудка докатилась до Украины

Туры "со слюнкой" обещают стать хитом грядущего летнего сезона.

Более половины украинцев собираются провести отпуск в Украине. А две трети всех отдыхающих в мире, как оказалось, во время отпуска участвуют в каких-то кулинарных экспериментах. Но чем отличается обычная дегустация во время экскурсии от специального гастротура и стоит ли обольщаться на это в Украине, если вам вдруг предложат?

О самых популярных турах "со слюнкой" говорилось 6 июня в сюжете ТСН.Тиждень.

Мода на путешествия для желудка докатилась до Украины. В Европе и Америке это уже давно выгодный туристическое направление, которое прогрессирует уже и в Украине. Такие экскурсии позволяют туристу фактически почувствовать регион на вкус.

В отечественных туристических предложениях всегда были экскурсии с дегустациями. Впрочем, с настоящим гастротуризмом это не имеет ничего общего. Потому гастроприключение — это охота за эксклюзивным вкусом — и место куда вы приедете, должно быть точно проверено кулинарными экспертами, вас должно действительно ждать эксклюзивное блюдо и безопасная кухня, а еще развлечение для глаз и взрыв во рту.

В основе гастротуризма должны быть система сертификации, система обеспечения безопасности, система продвижения.

Туры со слюнкой обещают стать хитом грядущего летнего сезона. Уже несколько лет в стране работает проект "Дороги вина и вкуса", которые развиваются по европейским стандартам.

Основа маршрута — союз местных крафтовых производителей, которые получают сертификаты на угощение туристов и дальше управляют развитием своего гастротура. Один вкусный маршрут, например, по Бессарабии, достигает 900 километров.

Средний чек на человека в день пребывания на одной вкусной локации с обедом и экскурсией составляет 500 гривен. Если еще и печь растопят для туристов и мастер-класс проведут с замесом и выпечкой — добавьте еще две тысячи. Продолжительность и насыщенность тура, его смета зависят от пожеланий клиентов.

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Но не только Юг и Запад страны может порадовать охотников за вкусами. Есть реально проложенный гастромаршрут, например, с Харькова в Чугуев.

По статистике две трети гастротуристов по возвращении домой продолжают покупать продукты, с которыми ознакомились в путешествии. А каждый регион Украины может предложить фантастический выбор вкусностей.

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