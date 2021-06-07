Бита и травматическое оружие: в пригороде Харькова ДТП продолжилось стрельбой

Водитель Toyota начал бить битой по машине.
В пригороде Харькове Песочине Toyota врезалась в отбойник. После чего начался конфликт с активистом, который начал снимать на камеру это событие: бита и травматическое оружие пошли в ход.
Об этом сообщают в харьковских соцсетях.
По предварительной информации, не поделили дорогу Toyota Camry и Ваз 2112, вследствие чего пьяный водитель Toyota начал бить битой по машине.
При этом на месте ДТП оказался мужчина, который начал вести прямой эфир об аварии, после чего на него начали нападать с битой.
Были произведены предупредительные выстрелы в воздух из травматического оружия.
По информации соцсетей, сейчас журналист находится в "скорой". А водитель Toyota Camry от освидетельствования отказался. Так же в Toyota Camry был ребенок, он ударился головой во время аварии.
Напомним, что ранее в Киеве агрессивный человек с битой напал на водителя авто.
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