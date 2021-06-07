Народные приметы, обряды и обычаи 7 июня

Зацвела шиповник — началось лето.

7 июня верующие и церковь чествуют третье обретение главы Иоанна Предтечи, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

7 июня: церковный праздник

Иоанн Креститель — в христианстве предшественник Иисуса Христа, предсказал его пришествия, жил в пустыне аскетом и впоследствии проповедовал крещение покаяния для иудеев, крестил в водах Иордана Иисуса Христа. Обезглавлен царем Иродом Антипой по наговору Иродиады. Пророк, мученик, один из величайших святых.

Иоанн Креститель, которого еще называют Предтечей, своим суровым образом жизни дал образцовый пример достойной жизни. Он призывал людей к покаянию

Среди других святых Иоанн Креститель наиболее почитаемый — в течение церковного года в его честь отмечается шесть дат. Праздник зачатия, рождества, усекновение главы, первое и второе обретение главы, третье нахождения головы и собор после праздника Богоявления.

7 июня: народные традиции

В народе 7 июня называют Иванов день, или Иван — Медовые росы. Медовыми росами этот период прозвали за то, что нередко утренние осадки 7 июня бывают сладкими, с медовым привкусом. Люди обращались к Предтечи с просьбой защитить поля и огороды от этой росы. С этого дня начинали сеять поздние яровые. Травники выходили на сбор лекарственных трав.

7 июня: что стоит сделать

Высаживать растения и рассаду. В этот период следует загадать желание: если урожай будет хорошим, то ваше желание исполнится.

7 июня: что нельзя делать

зашивать вещи;

не мыть посуду;

делать значительные финансовые операции.

7 июня: украинские народные приметы

Вода потемнела в реке — перед грозой.

В колодце вода изменила вкус — на смену погоды.

На небе облако бабочка-крапивница уже вылетел из своего укрытия — вскоре выяснится.

Каштан развился раньше яблоню — на сухое лето.

Зацвела шиповник — началось лето.

Если шиповник не раскрыла бутончиком — быть дождю.

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