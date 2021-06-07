Гороскоп на 7 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают нам понять самих себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 июня 2021 рассказывает, что Близнецам нужно найти людей, которые им будут помогать, а Овнам — шире раскрыть свое сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Раскройте свое сердце шире. В отношениях идите навстречу друг другу. На работе найдите единомышленников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В любви уравновесит ваши чувства. А на работе обходите юридических проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Иерофант"

Найдите людей, которые вам помогут. В любви стоит выйти на новый уровень. А работу следует узаконить.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка кубков"

ТСН.ua

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях не гоните от себя партнера. В движении по карьерной лестнице лучше сделать паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пришло время экономить. В отношениях пройдите проверку средствами. А в решение карьерных вопросов не тратьте напрасно деньги.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, куда двигаться, но боитесь этого. В отношениях будет больно. На работе не создавайте себе проблем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Мир"

Найдите точку опоры. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах найдите здравомыслящих коллег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайтесь от нападок. В отношениях закройте свое сердце. На работе придется отстаивать свои позиции.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вперед и только вперед. В любви покоряет новые вершины. А на работе добавьте драйва.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди будут кошмары. В отношениях будет больно. А на работе наступит беспокойный период.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не уничтожают свои отношения бытом. Лучше найдите кого-то в помощь. А на работе не мойте всех чашки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Открывайте новые горизонты. В отношениях открывайте новые грани. А на работе возьмитесь за новый проект.

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