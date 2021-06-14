Лобода вперше прокоментувала розрив робочих стосунків із Крапівіною

Співачка зазначила, що більше не матиме продюсерів.
Українська співачка, яка живе та працює в Росії, Світлана Лобода вперше прокоментувала скандальну заяву експродюсерки Нателли Крапівіної.
За тиждень після інциденту артистка все ж вирішила висловитися та зазначила, що не схвалює різкі слова колишньої партнерки.
"Друзі, тиждень тому відбулася подія, яка значно вплинула на мене і мою команду. Хочу підкреслити, що я не схвалюю коментар Нателли, і вважаю, що подібна форма вираження емоцій неприпустима. При цьому, я залишаю за кожним право робити помилки, визнавати їх, виправляти. Знаючи Нателлу добре, я можу припустити, що вона жалкує про це. А я шкодую про рішення Нателли піти з проєкту, але з повагою приймаю її", – зазначила виконавиця.
LOBODA додала, що їхню співпрацю, тривалістю 11 років, неможливо забути. Світлана зазначила, що вдячна Крапівіній за все та досі вважає її частиною своєї сім'ї.
Крім того, зірка наголосила, що у її житті більше не буде продюсерів.
Зі свого боку, користувачі підтримали Крапівіну, зазначивши, що вона "все правильно сказала".
- Молодець Нателла
- Все правильно вона сказала! Не усі так зможуть
- А мені вона подобається! Все по суті сказала і пішла! Гідна поваги і великих успіхів.
Нагадаємо, нещодавно продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна зі скандалом припинила з нею співпрацю. Цілком можливо, що вся справа у скандалі між Крапівіною та російським співаком Філіпом Кіркоровим. Нателла розкритикувала поведінку Кіркорова та екснареченого Ольги Бузової, блогера Дави. На нещодавній роспремії "МУЗ-ТВ" Кіркоров і Дава вдавали наречених, з'явившись у весільних вбраннях.
Невдовзі вона назвала Філіпа "голим королем". Продюсерка записала відеозвернення до артиста.