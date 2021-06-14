Лобода вперше прокоментувала розрив робочих стосунків із Крапівіною

Співачка зазначила, що більше не матиме продюсерів.

Українська співачка, яка живе та працює в Росії, Світлана Лобода вперше прокоментувала скандальну заяву експродюсерки Нателли Крапівіної.

За тиждень після інциденту артистка все ж вирішила висловитися та зазначила, що не схвалює різкі слова колишньої партнерки.

"Друзі, тиждень тому відбулася подія, яка значно вплинула на мене і мою команду. Хочу підкреслити, що я не схвалюю коментар Нателли, і вважаю, що подібна форма вираження емоцій неприпустима. При цьому, я залишаю за кожним право робити помилки, визнавати їх, виправляти. Знаючи Нателлу добре, я можу припустити, що вона жалкує про це. А я шкодую про рішення Нателли піти з проєкту, але з повагою приймаю її", – зазначила виконавиця.

instagram.com/lobodaofficial

LOBODA додала, що їхню співпрацю, тривалістю 11 років, неможливо забути. Світлана зазначила, що вдячна Крапівіній за все та досі вважає її частиною своєї сім'ї.

Крім того, зірка наголосила, що у її житті більше не буде продюсерів.

Зі свого боку, користувачі підтримали Крапівіну, зазначивши, що вона "все правильно сказала".

Молодець Нателла

Все правильно вона сказала! Не усі так зможуть

А мені вона подобається! Все по суті сказала і пішла! Гідна поваги і великих успіхів.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна зі скандалом припинила з нею співпрацю. Цілком можливо, що вся справа у скандалі між Крапівіною та російським співаком Філіпом Кіркоровим. Нателла розкритикувала поведінку Кіркорова та екснареченого Ольги Бузової, блогера Дави. На нещодавній роспремії "МУЗ-ТВ" Кіркоров і Дава вдавали наречених, з'явившись у весільних вбраннях.

Невдовзі вона назвала Філіпа "голим королем". Продюсерка записала відеозвернення до артиста.

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