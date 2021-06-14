У МОЗ розповіли про кількість вакцин від коронавірусу в Україні

До кінця цього місяця обіцяють 3,9 млн доз.

В Україні до кінця червня буде 3,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю "Новое время" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його слова, ця цифр - це всі постачання препарату. В Україні зараз використовують всі вакцини, які затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я: Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac.

Ляшко також запевнив, що в Україні збільшиться кількість масових центрів вакцинації від COVID. До слова, якщо на початку їх було лише кілька, то минулими вихідними - понад 30.

Як повідомлялося, українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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